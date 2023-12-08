زينة تنشر صورة رفقة ابنها أثناء خضوعه لعملية جراحية

نشرت الفنانة زينة، صورة لابنها أثناء إجراءه عملية جراحية، داخل أحد المستشفيات، في منطقة القاهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية.

ابن زينة يجري عملية جراحية

ونشرت زينة الصورة عبر خاصية «الاستوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ووضعت أغنية أنغام «أقولك يا واحشني».

وكانت زينة أعلنت عن تعرض ابنها لكسر في يده اليمنى، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك حسبما نشرت الفنانة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت زينة فيديو خلال تواجد ابنها في أحد المستشفيات، عبر خاصية «الاستوري»، وعلقت: «الحمد لله ألف حمد».