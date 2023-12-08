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«الخارجية»: التصريحات المحرفة عن دخول الأجانب إلى مصر من غزة دليل على يأس أصحابها

كتب:

أحمد شوقي
10:50 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
وزارة الخارجية المصرية

وزارة الخارجية المصرية

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن محاولات البعض تحريف تصريحات رسمية بشأن إجراءات دخول الأجانب إلى مصر من غزة عبر معبر رفح، لا تعبر إلا عن يأس أصحابها، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء الجمعة. 

وتابعت وزارة الخارجية، أنها تكرر مجددا وبما لا يدع مجالا للشك أو المزايدة أن السلطات المصرية هي وحدها ودون غيرها التى تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة.

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