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«الخارجية الأمريكية» تشكر القيادة المصرية لجهودها في التوصل لهدنة بغزة

كتب:

ماريان سعيد
08:53 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
وزير الخارجية الأمريكية

وزير الخارجية الأمريكية

شكرت وزارة الخارجية الأمريكية، القيادة المصرية لجهودها في التوصل إلى هدنة إنسانية بغزة، مرحبة بالاتفاق الذي ينص على إطلاق سراح 50 محتجزا منذ 7 أكتوبر بينهم مواطنين أمريكيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان: «ما توصلنا إليه اليوم هو نتاج السعي الدبلوماسي الدؤوب والجهود المكثفة لوزارة الخارجية وحكومة الولايات المتحدة». 

وتابع بلينكن أنه على الرغم من أن هذه الصفقة تمثل تقدما كبيرا، إلا أن بلاده لن تهدأ لطالما استمر مواطنون تحت الاحتجاز في غزة، مؤكدا أن أولويته القصوى هي سلامة وأمن الأمريكيين في الخارج، مؤكدا أنه يواصل جهوده لضمان إطلاق سراح كل محتجز ولم شملهم سريعا مع عائلاتهم.

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بقلم ماريان سعيد

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