الإذاعية أمينة صبري: الإسرائيليون هربوا جريا من لبنان.. والإعلام الغربي سقط

قالت الإذاعية الكبيرة أمينة صبري رئيس إذاعة صوت العرب الأسبق إن سقوط بغداد وغزو العراق للكويت وانسحاب إسرائيل من أجزاء لبنانية جميعها أحداث وقعت في أثناء رئاستها لإذاعة صوت العرب.

انسحاب الإسرائيليين «جريا» من لبنان

وأكدت الإذاعية أمينة صبري خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة الحياة، أن الإسرائيليين هربوا «جريا» من لبنان عند انسحابهم وتركوا أسلحتهم.

وأشارت الإذاعية أمينة صبري إلى أن رئيس إذاعة صوت لبنان وافق على طلبي بنقل انسحاب إسرائيل من لبنان ومشاركة إذاعة لبنان في نقل الحدث.

أكدت الإذاعية أمينة صبري رئيس إذاعة صوت العرب الأسبق أن الإعلام الغربي انكشف وجهه الحقيقي في حرب إسرائيل على غزة، موضحة أن هذا الإعلام فقد إنسانيته في تغطية الحرب على غزة.

الإعلام الغربي وقع في بئر عدم الموضوعية

وأشارت إلى أن الإعلام الغربي وقع في بئر عدم الموضوعية وعدم الحيادية في حرب غزة مشيرة إلى أن حماس لم تهزم حتى الآن رغم قوة العتاد لإسرائيل.

وتابعت صبري خلال اللقاء: «هزمنا إسرائيل في حرب الاستنزاف وأكتوبر وكذلك هزمتها المقاومة اللبنانية وحماس ومن ثم فإن مقولة أن إسرائيل قوة لا تقهر، أمر غير صحيح».