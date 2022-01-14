القصة الكاملة لاستهداف السفارة الأمريكية في بغداد: إصابة امرأة وطفلة

أكدت السفارة الأمريكية في بغداد، تعرضها والمنطقة الخضراء الواقعة بها للقصف، معتبرة أن هذا القصف يسعى لتقويض أمن العراق وسيادته، في الوقت الذي أعلنت فيه، خلية الإعلام الأمني العراقي، إصابة امرأة وطفلة في الهجوم، وأدان رئيس الجمهورية وزعيم التيار الصدري الهجوم.

السفارة الأمريكية: الهجوم اعتداء على سيادة العراق

وأشارت السفارة الأمريكية في بغداد، في بيان نقلته قناة السومرية نيوز الإخبارية، إلى تعرض مجمع السفارة الأمريكية مساء اليوم لهجوم من قبل مجموعة إرهابية تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية، مُضيفة: لطالما قُلنا إن هذه الأنواع من الهجمات المشينة هي اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية، بل على سيادة العراق نفسه.

رئيس الجمهورية: عمل إرهابي يضرب مصالح العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الجمهورية، برهم صالح، قوله إن: استهداف البعثات وتعرض المدنيين للخطر عمل إرهابي.

وقال صالح في تغريدة له على تويتر، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن: استهداف البعثات الدبلوماسية وتعريض المدنيين للخطر، هو عمل إرهابي إجرامي وضرب لمصالح العراق وسمعته الدولية.

وأضاف: أن مثل هذه الافعال مُدانة، وتوقيتها لعرقلة الاستحقاقات الوطنية الدستورية بتشكيل حكومة نريدها مقتدرة حامية للسيادة وامن المواطنين، مؤكدة ضرورة الوقوف صفا واحدا بحزم ضد هذه الجرائم.

الصدر: قصف المنطقة الخضراء يؤخر انسحاب القوات الأمريكية

وفي السياق نفسه، أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أن قصف المنطقة الخضراء يؤخر انسحاب القوات الأمريكية.

وقال الصدر في تغريدة تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): «هناك أطراف تدعي المقاومة.. وتدعي ضرب السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وقد أصابت المدنيين والأطفال والنساء وهدمت صروح العلم والتربية».

وأضاف: لا ينبغي على الشعب أن تنطلي عليه مثل هذه الحركات.. فهم يقومون بذلك من أجل تأخير انسحاب القوات الامريكية من العراق لكي تبقى لهم ذريعة استعمال السلاح ويبقى مصير الشعب بيدهم فلا وجود لهم من دون وجود المحتل.

وكانت المنطقة الخضراء وسط بغداد، تعرضت مساء اليوم، للاستهداف بصواريخ عدة.

الاعلام الأمني: إصابة امرأة وطفلة في الهجوم

وأعلن مصدر أمني عراقي، تعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد للاستهداف بالصواريخ.

وقال المصدر - في تصريحات نقلتها قناة السومرية نيوز، مساء اليوم: إن السفارة الأمريكية فعلت منظومة الدفاع الجوي (السيرام).

ولم تُعلن أي جهة، حتى الآن، عن مسؤوليتها عن الحادث. وأعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، عن إصابة امرأة وطفلة خلال الهجوم الذى استهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان: إن السكان الأبرياء في المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل القوات الأمنية العراقية مسؤولية حمايتها، تعرضوا إلى هجوم بواسطة عدد من الصواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبي العاصمة.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابة طفلة وامرأة بجروح، بعد سقوط أحد هذه الصواريخ داخل مدرسة إيلاف داخل المنطقة ذاتها، مُشيرة إلى أن القوات الأمنية تعمل الآن على التأكد من الإصابات والأضرار.

وكانت السفارة الأمريكية ببغداد قد فعلت منظومة الدفاع الجوي الخاصة بها ردا على الهجوم، وبثت شبكة روسيا اليوم الإخبارية مقطع فيديو مصور للحظة تفعيل منظومة الدفاع الجوي C-RAM في السفارة الأمريكية ببغداد بعد تعرض السفارة إلى هجوم.