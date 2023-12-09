نبيلة عبيد تناشد المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية: «صوتك مهم»

أكدت الفنانة نبيلة عبيد، حرصها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ إذ تحرص أن تدلي بصوتها من الصباح الباكر، مشيرة إلى أن ذلك واجب وطني.

وقالت نبيلة عبيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أناشد كل المصريين النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأنا أحرص بشكل دائم على المشاركة فيها، والإدلاء بصوتي؛ لأنني أعتبر ذلك واجب وطني».

وأضافت الفنانة: «نزولك والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، واجب عليك لاستمرارية ما جرى إنجازه في مصر، من تطوير خلال الفترة الماضية، انزل وشارك صوتك مهم».

نبيلة عبيد تشارك في احتفالية مفيد فوزي

وشاركت الفنانة نبيلة عبيد منذ أيام، في احتفالية الفنان الراحل مفيد فوزي، تكريما لمشواره الإعلامي، ونشرت عبر حسابها بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صوره لها أثناء مشاركتها في الاحتفالية.

وكتبت نبيلة عبيد قائلة: «عدت سنة ولسه أنت في البال.. صديقي الكاتب والإعلامي الكبير مفيد فوزي سبت فراغ كبير في حياتنا.. في ذكراك نفتكر أحلى معاني الصداقة العظيمة.. ربنا يرحمك».