نبيلة عبيد تدعم أطفال غزة: «قلبي واجعني عليهم»

أعربت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن حزنها الشديد لما يحدث لغزة الآن، خاصة الأطفال، الذين استشهد عدد كبير منهم.

وكتبت نبيلة عبيد قائلة: «منذ اليوم السابع من أكتوبر والحياة في العالم كله توقفت.. مابقناش نسمع غير أصوات الدمار ومش بنشوف غير لون السواد والدم.. الموت بس اللي صوته عالي.. قلبي واجعني عليهم.. موجوعة على الأطفال اللي مالهمش ذنب في الحياة.. لسه ماشافوش حاجة من الدنيا.. ماشافوش غير القتل».

وأضافت نبيلة عبيد: «قلبي موجوع عليهم وعلى كل الشهداء... يا رب العدل من عندك ومن اسمك السلام... آمين يا رب العالمين».

وقالت نبيلة عبيد في تصريح سابق لـ«الوطن» إنها حزينة جدا علي الأطفال الأبرياء في غزة، الذين استشهد منهم الكثير، ودموعي لا تجف من وقت ضرب غزة وأطفالها.