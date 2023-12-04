نبيلة عبيد بذكرى رحيل مفيد فوزي: «عدت سنة ولسه في البال»

حرصت الفنانة نبيلة عبيد، على إحياء ذكرى رحيل الإعلامي مفيد فوزي، من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير إنستجرام.

نبيلة عبيد تحيي ذكرى رحيل مفيد فوزي

وشاركت الفنانة نبيلة عبيد جمهورها، بصورة لها مع ماكيت مجسد للإعلامي مفيد فوزي، وعلقت عليها قائلة: «عدت سنة و لسه أنت في البال، صديقي الكاتب والإعلامي الكبير مفيد فوزي سبت فراغ كبير في حياتنا».

وتابعت «عبيد» قائلة: «في ذكراك نفتكر أحلى معاني الصداقة العظيمة.. ربنا يرحمك».