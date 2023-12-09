عاجل.. رمضان صبحي إلى الزمالك وأزمة لأحمد فتوح بسبب الأهلي

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مهيب عبدالهادي: رمضان صبحي إلى الزمالك في الموسم المقبل

أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي، أن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، اتفق مع مسؤولي نادي الزمالك على الانضمام لصفوفه مع بداية الموسم المقبل، مؤكدا أن هناك اتفاق حدث بين اللاعب ومسئولو القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، وسيكون اللاعب في القلعة البيضاء في حالة رحيله عن بيراميدز نهاية الموسم.

الأهلي يتسبب في أزمة لـ أحمد فتوح داخل الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد عن أزمة تواجه أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الوقت الحالي بسبب النادي الأهلي، في ظل اقتراب انتهاء الإيقاف الخاص باللاعب في القلعة البيضاء في الوقت الحالي، ورفض النادي فكرة التجديد معه، وإمكانية رحيله إلى القلعة الحمراء.

الزمالك يتوصل لاتفاق لضم أحمد أمين أوفا

توصل مسؤولو نادي الزمالك، لاتفاق مع أحمد أمين أوفا لاعب نادي إنبي، وذلك من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يخوض النادي مفاوضات إيجابية في الوقت الحالي، من أجل حل أزمة إيقاف القيد مع نادي سبورتنج لشبونة وإنهاء صفقة أوفا رسميا.