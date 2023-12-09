30 لجنة عامة وفرعية في «الجمرك» بالإسكندرية استعدادا لانتخابات الرئاسة

أكدت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، انتهاء استعدادات الحي لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدا الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام، حيث تم الانتهاء من تجهيز اللجان العامة والفرعية ولجان المغتربين، وتسليمها للهيئة الوطنية للانتخابات.

3 لجان عامة في حي الجمرك

وقالت رئيس حي الجمرك في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحي يضم 25 لجنة فرعية موزعة في جميع مناطق الحي، بالإضافة إلى 3 لجان عامة، الأولى بقصر ثقافة الأنفوشي، والثانية بمدرسة المرصد بالمنشية، واللجنة العامة الثالثة بمدرسة المنير بالجمرك، إلى جانب وجود لجنتين للوافدين والمغتربين، الأولى بسنترال المنشية، واللجنة الثانية بديوان عام حي الجمرك، وتم تجهيز اللجان الفرعية والعامة ولجان المغتربين بكافة التجهيزات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل مشرف.

انتهاء أعمال الصيانة

وأشارت المهندسة نهى خليفة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة للإضاءة بجميع المقار الانتخابية الفرعية والعامة والمغتربين، حيث إن عملية الاقتراع مستمرة خلال الأيام الثلاثة إلى التاسعة مساء، كما تم تجهيز الاستراحات المخصصة لمشرفي الانتخابات الرئاسية، وتم توفير مقاعد متحركة للمسنين وذوي الهمم، إلى جانب التأكد من صلاحية طفايات الحريق تحسبا لأي طوارئ.