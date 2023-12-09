«العربية للتصنيع»: نستهدف عمرة كل الطائرات الهليكوبتر الشرقية والغربية بمصر

أكد اللواء دكتور مجاهد الفرماوي، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، استهداف المصنع العمل على عمرة كل الطائرات الشرقية والغربية العاملة في مصر والمنطقة العربية والإفريقية خلال الفترة المقبلة، دعمًا للقدرات الفنية والتصنيعية الموجودة لدى المصنع.

عمرة الطائرات الهليكوبتر بمصر

وأضاف رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، في تصريح لـ«الوطن»، أن المصنع عمل على إنشاء مركزين جديدين لعمرة الطائرات الهليكوبتر مؤخرًا، أحدهما مركز دولي لعمرة الطائرات الشرقية، والآخر لـ«الغربية».

وأوضح «الفرماوي»، أن المركزين الجديدين لعمرة الطائرات الهليكوبتر تم عرضهم في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»، عبر ماكيتات وفيديوهات مصورة لهما، وأن الشركات الأجنبية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية من عدد من الدول حول العالم ممن زاروا جناح الهيئة العربية للتصنيع، أشادوا بالقدرات والإمكانيات الموجودة في المركزين.

وأشار إلى أنه يجري العمل على التعاون مع إحدى الدول الصديقة والشقيقة لبحث إمكانية عمرة طائراتها داخل مصنع حلوان للصناعات المتطورة.

3 أنواع من الطائرات الشرقية والغربية

ولفت إلى أن الطائرات الشرقية التي يجري عمرة لها داخل المركز حاليًا هي الطائرات من طراز «مي 8» و«مي 17»، والطائرة الهليكوبتر الغربية هي من طراز «جازيل».

وقال «الفرماوي»، إن المهندسين والفنيين المتواجدين داخل الهيئة العربية للتصنيع من الكفاءات العالية، وأنهم يستطيعون العمل على عمرة أي طراز أخر من الطائرات الغربية والشرقية بعد الاتفاق مع الشركات المُصنعة لها على ذلك، وإجراء تدريب تحويلي لفترة بسيطة لعمرة تلك الطائرات.

وأوضح أن العمرة تتضمن إجراء التفتيش الموسع على الطائرة، وفكها وفحص كافة مكوناتها كاملة، وصولاً لأعمال الإصلاح وتركيب قطع جديدة للأجزاء المتضررة، بما يضمن عمل الطائرات بأعلى كفاءة لفترة زمنية طويلة.