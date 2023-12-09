رئيس مصنع المدرعات يكشف لـ«الوطن» عن نقلة نوعية في «إيديكس 2023»

كشف المهندس ماجد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المُدرعات «200 الحربي»، أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، عن نقلة نوعية شهدتها النسخة الثالثة من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»، تزامنًا مع الإقبال العالمي الكبير على المشاركة في المعرض وفعالياته.

واختتمت فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري.

معرض «إيديكس 2023»

وقال رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن معرض «إيديكس 2023» شهد إقبالا كبيرا من الشركات الأجنبية، ومسئولي الصناعات الدفاعية في الدول الصديقة والشقيقة المشاركة في فعاليات المعرض، والذين سألوا عن إمكانية التعاون في مجال التصنيع المشترك، لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بين الجانبين، وهو أمر لم يكن يحدث قديمًا، إذ كنا نحن من نطلب نقل التكنولوجيا.

وأضاف رئيس مصنع «200 الحربي»، أن مصر أصبحت تمتلك خبرات وقدرات في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية تمثل قيمة مضافة للقدرات القتالية المصرية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المستمرة والمتواصلة بالعمل على التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتوطين الصناعات والتكنولوجيا المتقدمة محليًا، والعمل على إنتاج أسلحة ومعدات جديدة، وتعميق المكون المحلي في الصناعات المتقدمة.

الصناعات الدفاعية المصرية

وشدد المهندس ماجد جمال الدين، على أن الصناعات الدفاعية المصرية ينتظرها «مستقبل مزدهر» في الفترة المقبلة، في ضوء الانفتاح على التعاون مع كل الشركات العالمية للدخول في شراكات حقيقية، بناءً على توجيهات وزير الإنتاج الحربي.