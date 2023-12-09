الجامعات: استعدادات لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية قبل نهاية ديسمبر

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات الحكومية، أن هناك استعدادات على قدم وساق لانتخابات الاتحادات الطلابية 2023-2024، المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الانتخابات ستكون في النصف الثاني من الشهر الجاري، أي قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024، موضحة أنه وفقاً لقواعد اللائحة الطلابية، يجب إجراء الانتخابات خلال الفصل الدراسي الأول من كل عام جامعي.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2023-2024

أوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن الاتحادات الطلابية أحد المنابر والقنوات الشرعية لطلاب الجامعات التي يستطيعوا من خلالها التعبير عن آرائهم، لافتة إلى أن الجامعات تجري كل الاستعدادات على قدم وساق لتنفيذها بجميع الكليات، موضحة أن أبرز الاستعدادت تتمثل في تجهيز صناديق الاقتراع الشفافة وأماكن اللجان في كل كلية، والتشديد على إدارات الرعاية والشباب بضرورة التحلي بالشفافية والنزاهة بين المرشحين، وتوفير كل المتطلبات للدعاية والترشح.

أكدت المصادر، انتظام الدراسة بمختلف الكليات للعام الجامعي الجاري 2023-2024 وفقاً للضوابط والخريطة الزمنية والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إذ من المقرر أن تجرى الامتحانات خلال شهر يناير المقبل.