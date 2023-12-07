اتحاد الصحفيين العرب يطالب بوقف العدوان على غزة ومحاكمة قادة إسرائيل

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب المجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال إسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهره الثالث بمزيد من الجرائم في مختلف مناطق القطاع، والتي خلّفت ورائها أكثر من 16 ألف شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال.

نتائج العدوان الإسرائيلي على غزة

كان من نتيجة هذا العدوان الغاشم في تلك الفترة أكثر من 350 جريمة بحق الصحفيين في حرب الإبادة منهم أكثر من 105 صحفيين بين شهيد ومفقود وأسير (75 شهيدا صحفيا ومن العاملين في قطاع الإعلام من بينهم 7 صحفيات و30 صحفيا أسيرا وصحفيان اثنان مفقودان)، و80 صحفيا على الأقل أصيبوا بجروح في قطاع غزة، وقصف منازل عائلات 60 صحفيًا و63 مقرًا إعلاميًا دمرها الاحتلال في قطاع غزة، و25 إذاعة محلية أغلقها الاحتلال في غزة والضفة.

واستنكر الاتحاد العام للصحفيين العرب تصريحات الناطق باسم الخارجية الأمريكية، عن عدم وجود دلائل على تعمد الاحتلال استهداف الصحفيين والمدنيين خلال هذه الحرب الوحشية على غزة، ونؤكد أنّ هذه التصريحات تشكل دليلا إضافيا على الشراكة الأمريكية الكاملة في الجريمة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين، وهي محاولة لتمرير رواية الاحتلال الكاذبة التي تفندها الدلائل ووقائع الميدان، لكي لا يتم محاسبة ومحاكمة القتلة المجرمين الإسرائيليين للصحفيين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية.

سرعة التحرك لوقف العدوان

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات الدولية والعربية المهنية، بسرعة التحرك لوقف هذا العدوان وضرورة كسر الحصار على غزة فورًا، ومد الشعب الفلسطيني هناك بالمستلزمات الضرورية ومتطلبات الحياة الوجودية.