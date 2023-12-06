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«الصحفيين» تعلن فتح باب التسجيل للانضمام إلى عضوية الشعب والروابط

كتب:

سهيلة هاني
04:55 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين، فتح باب التسجيل للانضمام إلى عضوية الشعب والروابط، وهي «المحررون الاقتصاديون، المحررون البرلمانيون، النقاد والمحررون الفنيون، النقاد، والمحررون الرياضيون، محررو الشؤون الإفريقية والعربية، المصورون، الصحفيون، محررو الاتصالات»، وفقًا لشروط العضوية التي حددتها النقابة.

موعد فتح باب التسجيل 

أوضحت النقابة في بيان، أنّ موعد فتح باب التسجيل سيكون بداية من السبت المقبل 9 ديسمبر الجاري، حتى الخميس 21 دیسمبر، وستحدد النقابة موعدًا لإجراء انتخابات الشعب عقب انتهاء التسجيل.

شروط للانضمام إلى عضوية الشعب والروابط

وحددت النقابة شرط إحضار خطاب موقع من رئيس تحرير الجريدة، يفيد بتخصص المتقدم في هذا الملف، كشرط أساسي، وتقدم الطلبات لإدارة شؤون المجلس والأعضاء في الدور الثاني في النقابة.

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