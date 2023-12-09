انتهاء أعمال «طرق الأبواب» للتوعية بالمشاركة في الانتخابات بالإسكندرية اليوم

أكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، انتهاء فعاليات حملة «طرق الأبواب» لنشر الوعي السياسي بين مواطني المحافظة اليوم السبت، وجاء تنفيذها بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن آخر أيام عمل حملة طرق الأبواب بمنطقة الناصرية التابعة للعامرية غرب الإسكندرية اليوم، والتي بذلت جهدا كبيرا على مدار 15 يوما لرفع توعية المواطنين حول أهمية المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم واستخدام حقهم الدستوري في اختيار اسم رئيس الجمهورية القادم عبر الإنتخابات الرئاسية التي ستنطلق غدا الأحد ولمدة 3 أيام، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساء.

التوعية في كل مكان

وأشارت إلى أن حملة طرق الأبواب لم يقتصر عملها داخل مراكز الشباب فقط، بل امتدت إلى الشوارع والمناطق المحيطة بمراكز الشباب، وتم التحدث مع المواطنين عن أهمية دور المواطن الإيجابي في النزول والمشاركة، وتم توزيع بطاقات تضمنت عبارات عن مفهوم المشاركة السياسية وأهميتها في العملية الديمقراطية وتسليط الضوء على أهمية انتخابات الرئاسة في مصر ودورها في تحديد مسار البلاد السياسي، كما عملت لجان المتطوعين على استخراج البيانات الانتخابية للمواطنين من خلال مبادرة اعرف لجنتك.