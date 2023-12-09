رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

حازم بدوي: نثق في وعي الشباب والشيوخ بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد عيسى
10:14 ص | السبت 09 ديسمبر 2023
المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المصريين بالخارج أثبتوا أنهم يبتعدون عن الوطن بأجسادهم فقط، لكن قلوبهم معنا، وشاركوا في الانتخابات الرئاسية رغم كل الظروف من برودة الطقس وغيرها من المعوقات.

أضاف «بدوي»، في كلمة مسجلة نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أنني على ثقة في وعي الشباب والشيوخ، واستكمال ما بدأه المصريون في الخارج، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت كل التسهيلات على المواطنين لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم، وأيضا مشاركة ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية.

اقرأ المزيد:

باحث: المصريون بالخارج قطعوا مسافات طويلة للتصويت بانتخابات الرئاسة

رئيس حزب الجيل: المصريون بالخارج عاشوا عرسا ديمقراطيا في انتخابات الرئاسة

منسق حملة «مواطن»: المصريون بالخارج سطروا العملية الانتخابية بأحرف من نور

دبلوماسي سابق: المصريون بالخارج يدعمون بلدهم في مشهد إقليمي مضطرب

أمين صناعة مستقبل وطن: المصريون بالخارج أثبتوا وعيهم.. وكلنا خلف السيسي

رئيس حزب الاتحاد: المصريون بالخارج سطروا ملحمة وطنية في انتخابات الرئاسة
محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.