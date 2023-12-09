حازم بدوي: نثق في وعي الشباب والشيوخ بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المصريين بالخارج أثبتوا أنهم يبتعدون عن الوطن بأجسادهم فقط، لكن قلوبهم معنا، وشاركوا في الانتخابات الرئاسية رغم كل الظروف من برودة الطقس وغيرها من المعوقات.

أضاف «بدوي»، في كلمة مسجلة نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أنني على ثقة في وعي الشباب والشيوخ، واستكمال ما بدأه المصريون في الخارج، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت كل التسهيلات على المواطنين لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم، وأيضا مشاركة ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية.