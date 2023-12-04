أمين صناعة مستقبل وطن: المصريون بالخارج أثبتوا وعيهم.. وكلنا خلف السيسي

قال الدكتور سمير صبري، أمين الصناعة والتجارة المركزية لحزب مستقبل وطن، إن رجال الصناعة والتجارة حاضرين لرد الجميل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وهذا ما أكدته الأمانة في مؤتمراتها الجماهيرية الحاشدة في 27 محافظة.

المصريون بالخارج أثبتوا وعيهم

وأضاف «صبري» خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الحاشد لأمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن ما حدث نقلة كبيرة في قطاع الصناعة وعلى مستوى التشريعات أيضا لدعم الصناعة المصرية، وتذليل كافة العقبات، بجانب عدد كبير من المبادرات الرئاسية تلبية لنداء الصناعة، مؤكدا أن رجال الصناعة في مصر يوجهوا رسائل للعالم بأن مصر قادت المنطقة بقائدها، وفي الأزمات يظهر دورها الجلي.

ووجّه رسالة دعم للأشقاء في غزة، ومشيدا بموقف الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية، ورفضه للتهجير القسري والإبادة للفلسطينيين، فضلا عن الدور السياسي القوي في فرض هدنة رغما عن الاحتلال الإسرائيلي، وفتح المعبر لإدخال المساعدات لغزة.

وأكد أمين الصناعة والتجارة المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الشعب المصري أثبت وعيه، وهو ما تأكد من خلال طوابير المصريين في الخارج، مضيفًا أن مؤتمر اليوم للتأكيد على أن كل رجال الصناعة والمصريين سيكونوا أمام لجان الانتخابات؛ للتعبير عن صوتهم بأنهم في ظهر الرئيس السيسي.