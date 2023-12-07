وزير الإنتاج الحربي: إنتاج «رعد 200» بخبرات مصرية.. ويمكننا تصدير المنظومة

تحدث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن أول راجمة صواريخ مصرية الصنع «رعد 200»، قائلا إنّه تم العمل على استغلال الإمكانيات الكبيرة سواء تكنولوجية أو فنية والتي تملكها الوزارة، إلى جانب الاعتماد على الخبرة المصرية التي تصل إلى أكثر من 50 عاما في تصنيع المعدات والأسلحة الحربية، كما جرى إنتاج «سينا 200» من قبل.

أهمية راجمة الصواريخ «رعد 200»

وأضاف مصطفى خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّه جرى العمل على إنتاج معدات جيدة وهادفة تحتاجها الدولة ويمكن تصديرها ويكون لها جدوى اقتصادية، لذلك جرى الاتفاق على إنتاج راجمة الصواريخ «رعد 200» بواسطة المهندسين والعمال فضلا عن كل العاملين في وزراة الإنتاج الحربي وكان ذلك قبل نحو عام.

تصميم راجمة الصواريخ «رعد 200»

ولفت إلى عمل تصميم لراجمة الصواريخ سالفة الذكر في البداية، ومن ثم جرى عمل دراسات ومتابعات حول المشكلات والمعوقات الموجودة في الراجمات السابقة لتفاديها والتعديل عليها وتحسينها، مؤكدا القدرة على إنتاج المدرعات مثلما تم إنتاج دبابة «m1» و«سينا 200».