«الشباب والرياضة» تعلن شروط التقديم في برنامج تنمية مهارات اللغات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، عن استمارة التقديم في برنامج تنمية مهارات اللغات بمحافظات القاهرة الكبرى، بالتعاون مع 3 جامعات حكومية «القاهرة وعين شمس وبنها»، والمعهد العالي للغات بالسادس من أكتوبر".

وفي السطور التالية، نعرض شروط استمارة التقديم في برنامج تنمية اللغات، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

برنامج تنمية مهارات اللغات

وتواصل وزارة الشباب والرياضة، دعمها لبرنامج تنمية مهارات اللغات من خلال تحمل 50% من قيمة الكورس للمستوى الواحد، ويتحمل الدارس باقي قيمة الكورس، ويجري تلقي الكورس بمراكز اللغات والترجمة بالجامعات والمعاهد العليا المحددة بالشروط، علما بأن الدراسة تكون بأولوية الحجز وسداد قيمة الكورس، وذلك داخل الجامعة أو المعهد المرغوب بالدراسة داخله.

وأعلنت وزارة الشباب أيضا عن عدة شروط للمشاركة بالبرنامج، كما يلي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- عمر المتقدم من 18 لـ40 عاما.

4- أن يكون المتقدم من سكان محافظات إقليم القاهرة الكبرى «القاهرة، والجيزة، والقليوبية».