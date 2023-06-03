المستوى بـ150 جنيها.. تفاصيل دورات اللغات بمكتبة مصر العامة

كشفت مكتبة مصر العامة عن إتاحة دورات تدريبية جديدة في عدد من اللغات والتي تقدمها بأسعار مخفضة مقارنة بالأماكن الأخرى كما أنها تعتمد متخصصين على كفاءة عالية لتقديم أكبر قدر من الاستفادة سواء للبالغين أو الأطفال.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي تفاصيل دورات اللغة من مكتبة مصر العامة، على هذا النحو:

دورات اللغة من مكتبة مصر العامة

وتقدم مكتبة مصر العامة عدة دورات في اللغات منها الفرنسية والألمانية والانجليزية وتفاصيلها كالتالي:

دورات اللغة الفرنسية

تمنح مكتبة مصر العامة المواطنين فرصة لتعلم اللغة الفرنسية بأسعار مخفضة حيث يصل سعر المستوى الواحد نحو 150 جنيها من خلال تقديم المنهج المُعتمد (écho) والتدريس طبقاً للإطار الأوربي للتدريس (من المستوى A1 وصولاً إلى المستوى B2) على أن تكون الساعات للمستوى الواحد 15 ساعة على أن توزيع المحاضرات: محاضرتين أسبوعيا، مدة المحاضرة 3 ساعة، للحجز والاستعلام يُمكن الاتصال بالأرقام التالية::33360291-33360293 داخلي 125 وللاتصال خارج مواعيد العمل (بعد 7 مساءً) على الرقم التالي: 01224988218.

اللغة الإنجليزية

كما تمنح مكتبة مصر العامة الفرصة للأطفال لتعلم اللغة الإنجليزية إذ أنها تمنح الصغار فرصة ذهبية خلال الشهر الجاري وهي خصم 10% على الكورس شرط استعارة 5 كتب على كارنيه العضوية الخاصة به، كما يطبق الخصم لـ3 مشتركين من الأسرة الواحدة بحد أقصى.

وتتيح المكتبة للكبار فرصة لتعلم اللغة الإنجليزية من خلال كورس General English مع أحدث منهج مُعتمد ومطابق للمعايير الأوروبية وهو منهج (Four Corners ) لتقديم نحو 16 مستوى على أن تكون مدة المستوي شهر وأسبوع محاضرة في الأسبوع مدتها 3 ساعات.

اللغة الألمانية

ويمكن تعلم اللغة الألمانية يومي الجمعة والسبت بمركز التدريب بمكتبة مصر العامة الرئيسية التي خصصت هذه الأيام للأشخاص الذين لا يجدون وقتا كافيا لحضور الدورات بسبب التزامهم بمواعيد الدراسة أو الوظيفة

اللغة الكورية

وأتاح مركز التدريب بمكتبة مصر العامة الرئيسية استقبال دفعات جديدة من مبادرة 10000 جامعي لتعلم اللغة الكورية let's LEARN KOREAN المبادرة مجاناً لنشر ثقافة تعلم اللغة الكورية والتركيز على تحسين المهارات الأربعة المحادثة، الاستماع، القراءة والكتابة من خلال المحاضرة الكورية «جونعهوا كيم».