«التعليم» تحدد اللغات الأجنبية المسموحة للطلاب المصريين في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اللغات الأجنبية المسموحة للطلاب المصريين في الخارج، لأداء الامتحان فيها للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

وقالت الوزارة في بيانها، إنّ طلاب مرحلة التعليم الأساسي وطلاب مدارس اللغات، يؤدون الامتحان في لغة أجنبية واحدة فقط «إنجليزية أو فرنسية» كلغة أجنبية أولى، أما الطلاب نظام العربي أو مدارس العربي، يؤدون الامتحان في اللغة الإنجليزية فقط كلغة أجنبية.

امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي

وبالنسبة لامتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي، يُشترط أنّ يؤدى الطالب الامتحان في إحدى اللغتين كلغة أجنبية أولى «الإنجليزية أو الفرنسية»، وإذا كانت اللغة الأجنبية الأولى هي الإنجليزية، يؤدى الطالب الامتحان في إحدى اللغات الثانية كلغة أجنبية ثانية «الفرنسية - الألمانية - الإيطالية - الأسبانية»، وإذا كانت اللغة الأجنبية الأولى هي الفرنسية، تكون اللغة الأجنبية الثانية هي الإنجليزية، كما يؤدي الطالب، الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية في الصف الثاني الثانوي بنفس اللغة التي أدى الامتحان فيها في الصف الأول الثانوي.

وحددت الوزارة، حالات الإعفاء من اللغة الأجنبية الثانية للصف الثاني الثانوي للطلبة المصريين فى الخارج ، إذ يُعفى الطلاب المصريين الذين كانوا يدرسون في دول لا تُدّرس بها اللغة الأجنبية الثانية ويجوز إعفائهم من الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية، وذلك على النحو التالي.

امتحانات طلاب الدمج

أنّ يكون الطالب، قد اجتاز بنجاح الصف المناظر للأول الثانوي العام المصري في دولة لا تُدّرس فيها لغة أجنبية ثانية، وتقدم لأداء امتحانات الخارج في الصف الثاني الثانوي، وبالنسبة لطلاب الدمج «ذوي الإعاقة البسيطة، الإعاقة الذهنية البسيطة، متلازمة داون والشلل الدماغي واضطراب طيف التوحد»، يجوز الإعفاء من دراسة اللغة الأجنبية الثانية إذا رغب الطالب في ذلك.

أما الطلاب المتقدمين على نظام اللغات، يُعقد امتحان في المستوى الرفيع للغة الأجنبية الأولى للطلاب المتقدمين على نظام اللغات من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، على أنّ يكون امتحان المستوى الرفيع، بنفس لغة امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويؤدي الطلاب من الصف الأول الإعدادي وحتى الثالث الإعدادي، امتحان اللغة الأجنبية الثانية في إحدى اللغات الآتية: «الفرنسية - الألمانية - الإيطالية - الأسبانية».

ويؤدي الطالب، الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية بالصفين الثاني والثالث الإعدادي، بنفس اللغة التي أدى بها الامتحان بالصف الأول الإعدادي، ولا يجوز للطالب تغيير اللغة الأجنبية الثانية، إذا كانت اللغة الأجنبية الأولى هي الفرنسية فيشترط أنّ تكون اللغة الأجنبية الثانية هي الإنجليزية.