رئيس جامعة حلوان يوجّه بزيادة أقسام اللغات وتطوير البرامج الأكاديمية

أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، جولة تفقدية لكليات الخدمة الاجتماعية والآداب والحقوق والحاسبات والذكاء الاصطناعي، شملت تفقد منشآت الكليات للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وحث الطلاب على ضرورة تعليم اللغات لمواكبة سوق العمل.

كما حث رئيس الجامعة على زيادة أقسام اللغات بالكلية، وتصميم خطة متكاملة لتسويق الجامعة بهدف زيادة عدد الوافدين، وعمل مادة تعريفية عن الجامعة يشرف عليها الكلية، مؤكدا أهمية دور الكلية في إعداد الكوادر المؤهلة في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية، وشدد على أهمية إتقان الطالب اللغة لكى يستطيع إيجاد فرص مناسبة في سوق العمل.

ووجّه رئيس الجامعة بعمل برامج باللغات في التخصصات الدقيقة في الحقوق، وضرورة نقل ملف أملاك الجامعة ويكون الإشراف المباشر لكلية الحقوق، مؤكدا سعي الجامعة الدائم إلى الريادة والتميز، وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومحفزة للإبداع، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية، والارتقاء بمرافق الجامعة وتجهيزاتها.

واختتم رئيس الجامعة جولته بزيارة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للتعرف على آخر ما توصلت إليه الجامعة في مجال التحول الرقمي.