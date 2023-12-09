قوات الاحتلال تستهدف الطلاب الفلسطينيين بحملات اعتقالات

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالاتها بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة وخصوصا ضد الطلاب الجامعيين، استمرارا للانتهاكات التي تمارسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتزامن مع قصفها لبلدات في جنوب لبنان.

واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، طالبين فلسطينيين في جامعة بيرزيت، أحدهما يدعى أحمد ماهر خاروف، والآخر يدعى كيان عوايصة، من مدينة رام الله والبيرة، عقب اقتحام منزليهما وتفتيشهما، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وشنت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، غارات جوية، استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان ما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في الممتلكات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".