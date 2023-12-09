«الأرصاد»: أمطار رعدية وغزيرة على السواحل الشمالية وتمتد للقاهرة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر شهدت سقوط أمطار بالأمس وتحديدا في الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح، وتقل كمية أمطار اليوم عن الأمس، وتكون خفيفة إلى متوسطة على المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط أو بعض مناطق سيناء وسلاسل جبال منطقة البحر الأحمر.

منخفض جوي على سطح البحر الأبيض المتوسط

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، إلى أن الأجواء تكون لطيفة بشكل كبير وتتراوح درجات العظمى على محافظة القاهرة بين 33 و22 درجة نهارا وتصل إلى 13 درجة مساء ومن الإثنين والثلاثاء يكون هناك منخفض جوي على سطح البحر الأبيض المتوسط ويحتمل سقوط أمطار رعدية وغزيرة على السواحل الشمالية وتمتد لمناطق للقاهرة الكبرى لكن بكميات أقل، وتقل من الأربعاء وتعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.

درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في 6 أكتوبر الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في بنها الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في وادى النطرون الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في المنصورة الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في شبين الكوم والصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في العريش الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في رفح الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في سانت كاترين الصغرى 04 والعظمى 18

درجات الحرارة في الطور الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في طابا الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في العلمين الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 21 والعظمى 26

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 25

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 25

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 09 والعظمى 23

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في قنا الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 25

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 26