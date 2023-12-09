«الأرصاد»: طقس اليوم لطيف نهارا بادر ليلا على أغلب الأنحاء

أعلنت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموافق 9 ديسمبر، إذ يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أماكن سقوط الأمطار اليوم، إذ يتوقع الخبراء أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 13 درجة مئوية.