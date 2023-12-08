«الأرصاد» تحذر من غطاء سحابي يؤدي لسقوط أمطار شديدة.. هل تصل للقاهرة؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، بدء تكوّن غطاء سحابي يؤثر علي شمال البلاد يكون غير مؤثرٍ، ولكن مع دخول المساء تبدأ السحب بالتشكل على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

كما يكون الطقس لطيفًا نهارًا، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 21 درجة، والصغرى 15 درجة.

هل تصل الأمطار إلى القاهرة الكبرى؟

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية الأماكن التي تشهد سقوط أمطار، اليوم، لتتمثل في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، منوهة بوصول تلك الأمطار التي تصل نسبتها إلى 50% إلى القاهرة.

حالة الملاحة البحرية اليوم

وعن حالة الملاحة البحرية، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج به بين 1.5 و2.5 متر، بينما تكون حركة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 و1.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 13 درجة مئوية.