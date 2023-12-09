احذر هذا التوقيت.. «الأرصاد» تكشف تغيرات جوية في طقس الساعات المقبلة

تغييرات جوية كبرى، تشهدها مدن ومحافظات مصر، خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ يشهد اليوم السبت الموافق 9 ديسمبر 2023، عدم استقرار في حالة الطقس، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

الأقمار الصناعية، كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن طقس السبت، وتحديدا في شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مثل الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، بحسب الأرصاد، والتي أشارت إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة.

تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

«يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا»، هكذا أعلنت الأرصاد عدم استقرار الطقس، وبنسبة 40% ستشهد مصر أمطارًا خفيفة تصل إلى متوسطة على أنحاء الجمهورية، فضلًا عن تحذير آخر من ظاهرة جوية خطيرة، في الساعات الأولى من الصباح.

شبورة مائية من الرابعة حتى التاسعة صباحًا تقريبا، تحذير أطلقته الهيئة العامة للأرصاد، للمواطنين المسافرين على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، فضلًا عن مدن القناة وشمال الصعيد.

أمطار رعدية تضرب مصر الأسبوع الجاري

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أنّ درجة الحرارة العظمى ستصل إلى 26، بينما تصل الصغرى إلى 9 درجات على بعض المدن.

تحذيرات عديدة أطلقت هيئة الأرصاد من طقس الأسبوع الجاري، تحديدا يومي الاثنين والثلاثاء، إذ تشهد البلاد سقوط أمطار على أغلب الأنحاء، تكون رعدية أحيانًا.