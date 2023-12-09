في ذكرى وفاة يحيى حقي.. أهم أعمال صاحب «قنديل أم هاشم» بالسينما والتليفزيون

يوافق اليوم 9 ديسمبر، الذكرى الـ31 لوفاة الكاتب الكبير يحيى حقي، أحد رواد الإبداع في القصة والرواية، وأبرز أعماله رواية «قنديل أم هاشم» التي تتناول حالة الصراع الحضاري بين الشرق والغرب، وهي أحد أبرز الأعمال التي قدمت في السينما بالاسم نفسه، بطولة شكري سرحان وسميرة أحمد.

ميلاد يحيى حقي

يحيى حقي مولود في 7 يناير عام 1905، بمنطقة درب الميضة خلف مسجد السيدة زينب، في بيت صغير من بيوت وزارة الأوقاف المصرية، وكان والده موظفا أهليًا في الوزارة.

قال يحيى حقي في حديث تليفزيوني له مع الشاعر فاروق شوشة: «أنا ابن ثورة 1919»، مشيرا إلى أنه وبحكم مولده في بداية القرن العشرين فقد شهد العديد من الأحداث المرتبطة بهذا القرن من بينها الحربين العالمتين الأولى والثانية، وخص بالذكر ثورة 1919 التي شهد خلالها مظاهر الوحدة الوطنية كأبرز ما تكون.

تخرج «حقي» في كلية الحقوق عام 1925، وعمل في الخارجية بالسعودية عام 1929، ثم نُقل منها للعمل في القنصلية المصرية في تركيا عام 1930، حتى عام 1934؛ بعدها نقل إلى القنصلية المصرية في روما.

وفي مصر عمل مديرا لمصلحة الفنون عام 1955، عندما أنشئت وقتها، وكان أول وآخر مدير لها، ثم مستشارًا لدار الكتب في عام 1959.

أعمال يحيى حقي في السينما والتليفزيون

يحيى حقي أصدر عشرات الأعمال الأدبية ما بين الرواية والقصة، ومن الأدب تحولت العديد من أعمال يحيى حقي إلى السينما والتليفزيون والإذاعة، من بينها «وكنا ثلاثة، إفلاس خاطبة، البوسطجي، قنديل أم هاشم، امرأة ورجل، صح النوم، خليها على الله، مصيدة الحب والزواج».