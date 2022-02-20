«الاغتراب في أدب يحيى حقي».. أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، عن طرح أحدث إصداراتها وهو كتاب بعنوان «الاغتراب في أدب يحيى حقي»، للدكتورة عطيات أبو العينين، التي تناقش فيه ظاهرة الاغتراب من منظور نفسي.

واختلف العلماء والمفكرون على مدار السنوات الماضية في تحديد معنى ظاهرة «الاغتراب»، حيث تباينت اتجاهاتهم الفكرية ووضعوا العديد من الأطر النظرية لتفسير الظاهرة، واختلفت معاني الاغتراب خاصة في المضامين التصويرية، وتعرف الظاهرة بأنها ملمح رئيسي للوجود الإنساني ومفتاح لشخصية المرء، وهو ما يناقشه الكتاب.

مفهوم الاغتراب من الناحية النفسية

ويناقش الكتاب مفهوم الاغتراب من الناحية النفسية، وعلاقته بوجود الإنسان وكيانه، ودراسة حياته من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وينقسم إلى 5 فصول، يناقش كلًا منها مفهوم الاغتراب بشكل مختلف.

ويتحدث الفصل الأول عن الاغتراب النفسي، بينما يناقش الفصل الثاني عن الاغتراب الإبداعي، فيما يحمل الفصل الثالث عنوان «يحيى حقي رائد القصة القصيرة»، ويتناول الفصل الرابع الاغتراب في الرواية، والخامس يتحدث عن الاغتراب في القصة القصيرة للكاتب يحيى حقي.

يحيى حقي شخصية معرض الكتاب بدورته الـ53

والكاتب يحيى حقي، كان شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، بأرض المعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 يناير، وانتهى في 7 فبراير الماضي.