«اقتصادية النواب»: المصريون سيبهرون العالم بمشاركتهم في انتخابات الرئاسة

أعرب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن ثقته التامة في أن المصريين بجميع انتمائاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية سيشاركون بكثافة في الانتخابات الرئاسية التى تنطلق غداً الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، ليبهروا العالم كله بمشاركتهم الكبيرة.

وأكد «عبدالحميد»، أن هذه الانتخابات تأتى فى توقيت مهم، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، بسبب استمرار الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

دعم المؤسسات المصرية

وقال «عبد الحميد»، في بيان له اليوم، إن الشعب المصري العظيم سيقف مؤيداً ومسانداً للدولة المصرية في الانتخابات الرئاسية، لأن المصريين لم يترددوا لحظة في تحمل المسؤولية الكاملة لتأييد ودعم مصر بجميع مؤسساتها وإنقاذها من براثن الإرهاب والإرهابيين، ومحاولات قوى الشر والظلام والإرهاب لتحويل سيناء لإمارة داعشية وإرهابية، مؤكداً أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وقواتها المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية في الحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية حدودها.

وأعرب «عبد الحميد» عن ثقته التامة في أن الانتخابات الرئاسية ستكون بمثابة عرس ديمقراطي كبير أمام العالم، لأن المصريين إذا قالوا صدقوا، مؤكداً أن السيدات والرجال وكل الأسر المصرية ومعهم أطفالهم سيكونون في حشود كبيرة وهائلة أمام اللجان الانتخابية.

وقال وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المصريين على وعي وإدراك كاملين، بأن هذه الانتخابات الرئاسية تختلف عن جميع الانتخابات التي شهدتها مصر، لعدة اعتبارات، في مقدمتها الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي يشهدها العالم بصفة عامة، ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة، بعد الإعتداءات الإسرائيلية والمجازر البشرية ضد الفلسطينيين.