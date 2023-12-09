«العربية لحقوق الإنسان» تعلن خطة متابعة الانتخابات الرئاسية اليوم

تستعد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لبدء أعمال المتابعة الدولية والرصد للانتخابات الرئاسية 2024، وشهدت الفترة الماضية استعدادات مكثفة من قبل المنظمة حتى تكون جاهزة لمباشرة عملها بمجرد فتح باب التصويت أمام المواطنين، الذي يبدأ غدا، زينتهي في يوم الثلاثاء.

مؤتمر صحفي بحضور المتابعين الدوليين

وفي إطار استعداد المنظمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، تعقد اليوم، مؤتمرا صحفيا في مقرها بمنطقة مصر الجديدة، بحضور المتابعين الدولين التابعين للمنظمة من 18 دولة مختلفة، من أجل عرض خطتها في عمليها الرصد والمتابعة لسير العملية الانتخابية وشرح آليات عملها خلال هذه الفترة.، وذلك وفقا لما قاله علاء شلبي، رئيس المنظمة، في تصريح خاص لـ«الوطن».

ختام استعدادات متابعة الانتخابات الرئاسية 2024

وتعقد «العربية لحقوق الإنسان»، اليوم، الاجتماع التحضيري الأخير ضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدتها خلال الفترة الأخيرة في إطار الاستعداد لأعمال المتابعة والرصد للانتخابات الرئاسية 2024، أما ن المؤتمر الصحفي، فيُعقد في تمام الساعة الرابعة مساء، بعد انتهاء الاجتماع التحضير الأخير للمنظمة، واكتمال وصول أعضاء الفريق الدولي التابع للمنظمة، وفقا لتصريحات «شلبي».