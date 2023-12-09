مواعيد التصويت في الانتخابات الرئاسية.. فتح لجان الاقتراع 12 ساعة يوميا

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، إذ تبدأ غدًا الأحد 10 ديسمبر، وتستمر حتي الثلاثاء 12 من الشهر نفسه.

ويستمر التصويت في الانتخابات الرئاسية 3 أيام، على أن تٌفتح اللجان من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

تحديث قاعدة البيانات

وتسعى الهيئة الوطنية للانتخابات للتسهيل على المواطنين من خلال تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالاستعلام عن لجنتك الانتخابية باستخدام الرقم القومي.

ويمكن للناخب من خلال اتباع عدة خطوات معرفة لجنة الانتخابات، كما يلي:

الخطوة الأولى: يقوم الناخب بالدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة «استعلم عن موقفك الانتخابي».

الخطوة الثالثة: يقوم الناخب بكتابة الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقمًا.

الخطوة الرابعة: يقوم الناخب بالضغط على أيقونة «استعلم»، ويمكن بعد ذلك، معرفة المكان الانتخابي.