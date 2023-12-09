أفعال عليك تجنبها خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية.. تعرضك للحبس

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من الأفعال يجب على الناخب تجنبها خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية، حتى لا يتعرض لعقوبات قانونية تصل إلى الغرامة والحبس.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الأفعال التي يجب على الناخب تجنبها خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية.

هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية

وحسب ما جاء في القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

وحدد القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.