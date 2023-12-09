في ذكرى وفاة العراب الأكبر.. 7 سلاسل أدبية صنعت شهرة نبيل فاروق

لُقب بالعراب الأكبر، فهو صاحب أشهر شخصية بوليسية في تاريخ الأدب العربي، التي جسدها في سلسة رجل المستحيل، ورغم رحيله عام 2020 عن عمر ناهز الـ64 عاما، إلا أن كتاباته الأدبية ستظل خالدة على مر الأجيال، هو الأديب والطبيب نبيل فاروق الذي تحل اليوم ذكرى وفاته.

رحيل هادئ يليق بشخصية الطبيب والكاتب، إنه نبيل فاروق الذي رحل متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، بعدما أصدر مجموعة كبيرة من القصص، وعددا من السلاسل القصصية، التي لاقت نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، وفق آخر حوار له في صباح الخير يا مصر المذاع عبر القناة الأولى قبل وفاته.

7 سلاسل أدبية صنعت شهرة نبيل فاروق

وتستعرض «الوطن»، 7 سلاسل أدبية صنعت شهرته وفقا لحواره، وهي كالتالي:

- سلسلة رجل المستحيل

هي عبارة عن قصص بوليسية مصرية تتكون من 160 عددًا، أول عدد كان بعنوان «الاختفاء الغامض» والذي جرى إصداره عام 1984.

- سلسلة ملف المستقبل

تعد أولى السلاسل العربية المتخصصة في أدب الخيال العلمي، صدرت عام 1984، وتتكون من 160 عددًا.

- سلسلة سيف العدالة

هي أحد أشهر الأعمال التي كتبها الطبيب والروائي نبيل فاروق، وحققت مبيعات ضخمة، حيث تدور أحداثها حول سيف شرطي من المستقبل القريب، انتقل إلى زمننا هذا أثناء مطاردته لأحد العصابات التي كان يطاردها.

- سلسلة كوكتيل 2000

هي سلسلة كتب أدبية ضمن سلاسل روايات مصرية للجيب، تحتوي على قصص متنوعة، تشمل 51 عددًا.

- سلسلة فارس الأندلس

تدور سلسلة فارس الأندلس حول شخصية الأميرة جميلة الفارسة العربية حبيبة البطل «فارس»، والملكة إيزابيلا، ملكة قشتالة، وهي شخصية حقيقية في تاريخ الأندلس.

- سلسلة زووم

هى سلسلة روايات مكونة من 11 عددا، تجمع بين المعلومات العلمية والتسلية بأسلوب شيق يجذب القارئ.

- سلسلة بانوراما

تحتوي على 7 أعداد، وحققت نجاحا كبيرا لاحتوائها على بريد للقراء.