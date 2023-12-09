عميد «الفنون الشعبية» السابق: تسجيل الدبكة الفلسطينية باليونسكو انتصار في وجه الاحتلال

قال الدكتور مصطفى جاد، العميد السابق للمعهد العالي للفنون الشعبية، إنَّ تسجيل الدبكة الفلسطينية على قائمة اليونسكو انتصار ثقافي وإنساني كبير للشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الذي يستهدف الثقافة والهوية الفلسطينية، وإعلان للعالم بأن الشعب الفلسطيني لديه حضارة عريقة ومشرقة، تمتلك مفرداتها وعناصرها التراثية والشعبية.

وأضاف «جاد» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ الدبكة الفلسطينية تعتمد في الأساس على حركة ضرب الأرض بالقدم وتختلف بحسب الألحان، كما أنها تعتبر نوع من التعبير عن الاحتجاج السياسي، يستخدمها الجماعة الشعبية للتعبير عن موقفهم ضد الاحتلال.

وأشار إلى أنَّ تسجيل الدبكة الفلسطينية على قائمة اليونسكو هو لفت نظر لما يحدث في غزة، إذ تواصل قوات الاحتلال جرائمها ضد المدنيين العزل، لافتًا إلى أنَّ جميع المشاركين في اجتماع اليونسكو في بتسوانا يوم الثلاثاء الماضي، أعربوا عن سعادتهم بتسجيل الدبكة الفلسطينية، وقاموا بموجة تصفيق عالية، واعتبروا ذلك انتصارا إنسانيا للدولة التي تتعرض لعدوان غاشم.