رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

بدء تعبئة كراتين مساعدات «الصحفيين» لأهالي غزة (صور)

كتب:

سهيلة هاني
12:20 م | السبت 09 ديسمبر 2023
تعبئة كراتين مساعدات الصحفيين لأهالي غزة

تعبئة كراتين مساعدات الصحفيين لأهالي غزة

بدأت نقابة الصحفيين في تعبئة كراتين المساعدات الغذائية المرسلة لأهالي غزة، التي وصلت إلى نحو 200 كرتونة مليئة بالمواد المعلبة؛ لتسليمها إلى مؤسسة مصر الخير، لإرسالها إلى فلسطين، في مقر النقابة بالدور الرابع، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية للمشاركة في مساعدة أهالي غزة، وتقديم الدعم لهم.

حضور أعضاء من مجلس النقابة

وتشمل المساعدات مواد غذائية جاهزة للاستخدام؛ لتسهيل استعمالها للأهالي في غزة، وتتم التعبئة بحضور أعضاء من مجلس النقابة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، منهم خالد البلشي نقيب الصحفيين، وهشام يونس رئيس لجنة القيد، وعدد من متطوعي مؤسسة مصر الخير.

 

المتطوعين بمؤسسة مصر الخير

وقال شريف عزوز، مدير إدارة المتطوعين في مؤسسة مصر الخير: «تشرفنا بوجودنا معكم في تعبئة الكراتين لأهالي غزة»، وقدم شريف تجربة عملية قصيرة عن كيفية تعبئة الكراتين، وذلك لضمان وصولها بالشكل الصحيح، موضحا أن الكرتونة الواحدة سوف تشمل 7 منتجات مختلفة، جميعها قابلة للاستخدام السريع والسهل.

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين في تصريح لـ«الوطن»، إنّ وجودنا اليوم هو رسالة لكل شخص يرغب في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، ورسالة للأهالي في غزة بأننا معهم ونحاول تقديم كل أنواع المساعدات الممكنة، ودفعة اليوم هي الأولى وتمهيدا لأيام متواصلة وستكون هناك دفعات أخرى، لأنّ من المهم أن يكون دورنا خارجي وليس داخليا فقط.

تنسيقية شباب الأحزاب

وأشادت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتنوع أسلوب التناول الإعلامي في مختلف منصات وقنوات المتحدة للعملية الانتخابية، بين برامج حوارية وفقرات تحليلية وتغطية مباشرة، مؤكدة أن التغطية الإعلامية توثق مشاركة المواطنين وتحفز الروح المعنوية للمشاركين.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي مكثف لشمال قطاع غزة

استشهاد 133 فلسطينيا وإصابة العشرات خلال 24 ساعة في قطاع غزة

كم مرة استخدمت أمريكا حق «الفيتو»؟.. أحبطت به وقف إطلاق النار في غزة

وسائل إعلام إسرائيلية: 2000 جندي من المصابين في غزة أصبحوا معاقين

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 60 عسكريا يوميا في غزة.. معظمهم بحالة خطرة

«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يقصف مراكز الإيواء في غزة بالقنابل الحارقة

برلماني: المجتمع الدولي غير قادر على اتخاذ موقف أخلاقي تجاه العدوان على سكان غزة

«الصحة الفلسطينية»: قوات الاحتلال تحاصر مدرسة تضم أكثر من 10 آلاف نازح في غزة

عمره 1400 سنة.. معلومات عن المسجد العمري الكبير في قطاع غزة بعد قصفه
بقلم سهيلة هاني