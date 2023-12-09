بدء تعبئة كراتين مساعدات «الصحفيين» لأهالي غزة (صور)

بدأت نقابة الصحفيين في تعبئة كراتين المساعدات الغذائية المرسلة لأهالي غزة، التي وصلت إلى نحو 200 كرتونة مليئة بالمواد المعلبة؛ لتسليمها إلى مؤسسة مصر الخير، لإرسالها إلى فلسطين، في مقر النقابة بالدور الرابع، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية للمشاركة في مساعدة أهالي غزة، وتقديم الدعم لهم.

حضور أعضاء من مجلس النقابة

وتشمل المساعدات مواد غذائية جاهزة للاستخدام؛ لتسهيل استعمالها للأهالي في غزة، وتتم التعبئة بحضور أعضاء من مجلس النقابة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، منهم خالد البلشي نقيب الصحفيين، وهشام يونس رئيس لجنة القيد، وعدد من متطوعي مؤسسة مصر الخير.

المتطوعين بمؤسسة مصر الخير

وقال شريف عزوز، مدير إدارة المتطوعين في مؤسسة مصر الخير: «تشرفنا بوجودنا معكم في تعبئة الكراتين لأهالي غزة»، وقدم شريف تجربة عملية قصيرة عن كيفية تعبئة الكراتين، وذلك لضمان وصولها بالشكل الصحيح، موضحا أن الكرتونة الواحدة سوف تشمل 7 منتجات مختلفة، جميعها قابلة للاستخدام السريع والسهل.

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين في تصريح لـ«الوطن»، إنّ وجودنا اليوم هو رسالة لكل شخص يرغب في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، ورسالة للأهالي في غزة بأننا معهم ونحاول تقديم كل أنواع المساعدات الممكنة، ودفعة اليوم هي الأولى وتمهيدا لأيام متواصلة وستكون هناك دفعات أخرى، لأنّ من المهم أن يكون دورنا خارجي وليس داخليا فقط.

تنسيقية شباب الأحزاب

وأشادت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتنوع أسلوب التناول الإعلامي في مختلف منصات وقنوات المتحدة للعملية الانتخابية، بين برامج حوارية وفقرات تحليلية وتغطية مباشرة، مؤكدة أن التغطية الإعلامية توثق مشاركة المواطنين وتحفز الروح المعنوية للمشاركين.