«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يقصف مراكز الإيواء في غزة بالقنابل الحارقة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف مراكز الإيواء في قطاع غزة بالقنابل الحارقة والدخانية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت، أن الكثيرين استشهدوا في قطاع غزة جراء استنشاق قنابل الغاز، مشيرا إلى أن المصابين بالأمراض المزمنة وأمراض الكلى بلا علاج في القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال تحاصر مستودعات الأدوية المركزية في قطاع غزة، وتحظر استخدامها.