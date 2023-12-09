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«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يقصف مراكز الإيواء في غزة بالقنابل الحارقة

كتب:

شريف سليمان
11:01 ص | السبت 09 ديسمبر 2023
جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف مراكز الإيواء في قطاع غزة بالقنابل الحارقة والدخانية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت، أن الكثيرين استشهدوا في قطاع غزة جراء استنشاق قنابل الغاز، مشيرا إلى أن المصابين بالأمراض المزمنة وأمراض الكلى بلا علاج في القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال تحاصر مستودعات الأدوية المركزية في قطاع غزة، وتحظر استخدامها.

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