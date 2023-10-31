أحمد الفيشاوي ينشر صورا مع نسرين طافش من كواليس فيلم «السيستم»

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي تصوير مشاهده في فيلم «السيستم»، الذي بدأ تصويره مؤخرا، وشارك جمهوره بعدد من الصور من كواليس العمل، عبر حسابه على «إنستجرام».

أحمد الفيشاوي من كواليس «السيستم»

نشر الفيشاوي صورا من مشاهد خاصة تجمعه مع الفنانة نسرين طافش، التي تشاركه في العمل، معلقا: «التصوير مع الجميلة داخليا نسرين طافش، فيلم (السيستم) تأليف أحمد مصطفى، تصوير هيثم ناصر، أول فيلم للمخرج أحمد البنداري».

يذكر أن فيلم «السيستم» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي.