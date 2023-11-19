نسرين طافش تنشر صورة لها بفستان فلسطيني: نحمل معنا حب بلادنا أينما كنا

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة لها بفستان أبيض مزركش بتطريز فلسطيني، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مطبوعا عليه جملة «على هذه الأرض ما يستحق الحياة».

نسرين طافش تواصل دعم فلسطين

وعلقت الفنانة نسرين طافش على الصورة، قائلة: «على هذه الأرض ما يستحق الحياة، هكذا طرزت كلمات أسطورة فلسطين محمود درويش بأنامل مصممة الأزياء الفلسطينية هبة زغلول المقيمة في أميركا على خصر هذا الثوب الفلسطيني المصمم بطريقة معاصرة (الصورة عمرها سنتين)».

وتابعت الفنانة نسرين طافش: «نحن شعب بطولات.. ونحن أيضا شعب مبدع يحب الحياة ما استطاع إليها سبيلا، شعب مثقف متعلم محب، حاملين معنا حب فلسطين في قلوبنا أينما كنا، الثوب الفلسطيني هو عنوان السلام والجمال والحرية المستمد من جمال فلسطين العظيمة الحرة، عائدون، أنصروهم بالتوعية بالنشر بالدعاء بصورة بأغنية تراثية بإيمانك بالنصر، قضية فلسطين ليست تريند، استمرو بالنشر».