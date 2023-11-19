نسرين طافش تنشر صورة لها بفستان فلسطيني: نحمل معنا حب بلادنا أينما كنا
كتب:
بسمة شطا
12:19 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
نسرين طافش
نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة لها بفستان أبيض مزركش بتطريز فلسطيني، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مطبوعا عليه جملة «على هذه الأرض ما يستحق الحياة».
نسرين طافش تواصل دعم فلسطين
وعلقت الفنانة نسرين طافش على الصورة، قائلة: «على هذه الأرض ما يستحق الحياة، هكذا طرزت كلمات أسطورة فلسطين محمود درويش بأنامل مصممة الأزياء الفلسطينية هبة زغلول المقيمة في أميركا على خصر هذا الثوب الفلسطيني المصمم بطريقة معاصرة (الصورة عمرها سنتين)».
وتابعت الفنانة نسرين طافش: «نحن شعب بطولات.. ونحن أيضا شعب مبدع يحب الحياة ما استطاع إليها سبيلا، شعب مثقف متعلم محب، حاملين معنا حب فلسطين في قلوبنا أينما كنا، الثوب الفلسطيني هو عنوان السلام والجمال والحرية المستمد من جمال فلسطين العظيمة الحرة، عائدون، أنصروهم بالتوعية بالنشر بالدعاء بصورة بأغنية تراثية بإيمانك بالنصر، قضية فلسطين ليست تريند، استمرو بالنشر».