3 خطوات لتسهيل الانتخابات الرئاسية على المواطنين في الإسكندرية.. اعرفها

أنهت الأجهزة المعنية في الإسكندرية اليوم تجهيزات الانتخابات الرئاسية 2024 بالتحديد فيما يخص المقار الانتخابية ومحيطها وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات اللازمة لراحة المواطنين ومساعدتهم بكافة السبل الممكنة للانتخاب دون أي معوقات حيث يتم توفير عدو أمور لممارسة حقوقهم الدستورية بسهولة ويسر في دقائق معدودة.

وتقدم الوطن» خلال السطور التالية، 3 خطوات لتسهيل الانتخابات الرئاسية على المواطنين في الإسكندرية، حسب ما كشفه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في تصريحات خاصة اليوم.

خطوات تسهل الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية

وضع محافظ الإسكندرية 3 خطوات لتسهيل حركة المواطنين أثناء الانتخابات الرئاسية 2024 بالإضافة إلى ممارسة حقوقهم بسرية تامة وتمثلت في التالي:

- توفير مقاعد وكراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن لراحتهم في انتظار دورهم خلال الازدحام مع وضع أولوية لهم في الدخول.

- توفير بيئة نظيفة في محيط المقار الانتخابية من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات في محيط المقار وفي الطرق المؤدية إليها.

- توفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، والتأكد من توفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع للوصول لأعلى مستوى جاهزية لها.

استعدادات الإسكندرية للانتخابات الرئاسية

وكشفت الإجراءات السابقة مدى استعداد الإسكندرية لاستقبال الاستحقاق الدستوري الهام عبر رفع كفاءة محيط المدارس ورفع الجاهزية بمحيط اللجان الانتخابية.

كما جرى تجهيز المقار بمصادر التهوية والإضاءة المناسبة وطفايات الحريق بمعرفة الحماية المدنية ومصدر كهرباء احتياطي، ومراجعة أعمال الصيانة، استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الداخل خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.