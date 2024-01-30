تجديد البطاقة الشخصية.. هل يمكن استلامها فوري؟

يسعى المواطنون إلى تجديد البطاقة الشخصية بمجرد انتهاء مدتها في السجل المدني تجنبا للتعرض للمسؤولية أو دفع غرامة مالية، إذ أن عدم تجديدها بعد مدة زمنية محددة يفرض غرامة على صاحبها يستجوب دفعها حتى يستطيع تجديدها مرة أخرى، ما يجعل المواطنون يهتمون بمعرفة طرق تجديد البطاقة الشخصية، ومعرفة جميع الإجراءات المطلوبة، وهل يتطلب تجديدها التصوير مرة أخرى أم لا؟

تجديد البطاقة الشخصية

تتيح وزارة الداخلية للمواطنين فرصة استخراج وتجديد البطاقة الشخصية بعدة طرق مختلفة، سواء كان بالذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية، والتي تتيح للمواطنين من كل أنحاء الجمهورية استخراج جميع المستندات الخاصة بهم من خلالها، أو من خلال التوجه للسجل المدني التابع له وفقا لمحل إقامته، كما يمكن استخراجها إلكترونيا من المنزل عبر موقع وزارة الداخلية، أو من خلال ماكينات السجل المدني المميكنة التي تتوفر في عدد من المناطق.

موقع تجديد البطاقة الشخصية «أون لاين»

وتوفر وزارة الداخلية للمواطنين فرصة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا من المنزل، عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وجاءت الخطوات، كالتالي:

- يقوم الراغب في تجديد البطاقة الشخصية بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية، بالضغط هنــــــــــــــــــا.

- اختيار الأيقونة المسؤولة عن خدمات الأحوال المدنية، والموجودة أعلى منتصف الصفحة مع العديد من الخدمات الأخرى.

- الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجودة يمين الصفحة ضمن الخدمات الأخرى التي يمكن الحصول عليها عبر موقع وزارة الداخلية.

- إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب المواطن على الموقع إذا سبق له التسجيل، وفي حالة إذا كان لم يكن لديه حساب يقوم بإنشاء حساب جديد حتى يستطيع استخدام جميع الخدمات الإلكترونية.

- وبعدها يتم اختيار الأيقونة الخاصة بتجديد البطاقة بالضغط على «بطاقة رقم قومي بدل تالف».

- ثم يقوم بالضغط على بدء الخدمة، وإدخال جميع البيانات المطلوبة منه ليتم تقديم طلب تجديد البطاقة.

شروط تجديد البطاقة الشخصية 2024

- يسمح بإصدار البطاقة مباشرة من الإنترنت على أن تكون لنفس مقدم الطلب فقط مع مطابقة الحالة للتعليمات المبينة بالإرشادات.

- في حالة مرور أكثر من 7 أعوام علي إصدار البطاقة السابقة يتم الإصدار ورقيا من أقرب فرع لقطاع الأحوال المدنية لمحل السكن واعتماد الطلب الورقي من محل العمل كما تم سابقا.

هل يتم التصوير عند تجديد البطاقة؟

يتم التصوير عند تجديد البطاقة في حالة مرور أكثر من 7 أعوام على إصدارها، إذ يستوجب ذلك توجه المواطن للسجل المدني وتقديم الطلب ورقيا، حتى يتم تصويره مرة أخرى والاستغناء عن صورة البطاقة القديمة، تحسبا لحدوث تغيير في الشكل على مدار تلك السنوات.

الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة الشخصية

وعند تجديد البطاقة الشخصية بعد انتهاء المدة المحددة لها، لابد أن يقوم صاحب طلب التجديد بتقديم عدد من المستندات المطلوبة، وتتمثل في الآتي:

- صورة من شهادة ميلاد الكمبيوتر الخاصة بمقدم الطلب.

- استيفاء عقد إيجار أو تمليك يوضح محل السكن، أو إحضار ضامن من أقارب الدرجة الأولى للتأكد من محل سكن المواطن.

- استيفاء فاتورة غاز أو مياه أو كهرباء أو تليفون موضح بها محل سكن المواطن وتكون حديثة.

- وفي حالة تجديد البطاقة الشخصية، يجب تقديم صورة من البطاقة القديمة التي يرغب المواطن في تجديدها.

تجديد البطاقة الشخصية فوري

يمكن تجديد بطاقة الرقم القومي بشكل فوري، إذ يمكنه استلام البطاقة في نفس اليوم، ولكن ذلك في حالة شراء استمارة VIP من السجل المدني، وتقديم طلب استخراج البطاقة بشكل فوري، ويصل سعر استمارة VIP إلى 305 جنيها

كم تكلفة تجديد البطاقة؟

وتختلف تكلفة تجديد البطاقة بناء على المدة الزمنية التي يرغب المواطن في استلام البطاقة بها، ويتم تحديدها، كالتالي:

- استمارة عادية: يتم استلامها خلال 15 يوما، ويصل سعرها إلى 45 جنيها.

- استمارة مستعجلة: يتم استلامها خلال أسبوع أو أقل، ويصل سعرها إلى 175 جنيها.

- استمارة VIP: يتم استلامها بشكل فوري في اليوم نفسه، ويصل سعرها إلى 305 جنيهات.