متحف التحرير يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي.. اعرف موعد استقبال الزوار

أكد المتحف المصري بالتحرير، أن مواعيد عمل المتحف مع بدء التوقيت الشتوي ستكون من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، على أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الـ4، بما فى ذلك أيام الإجازات والأعياد والمناسبات.

بدء العمل بالتوقيت الشتوي

أضاف متحف التحرير فى بيان اليوم، أن المتحف سيبدأ من غد الجمعة في العمل وفقا للتوقيت الشتوي، بحيث يتم استقبال الزوار من المصريين والعرب والأجانب في تمام الساعة الـ9 صباحا.

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير

وأشار إلى أن سعر التذكرة دخول المتحف للمصريين والعرب 30 جنيها، وللطالب المصري والعربي 10 جنيهات، فيما سيكون سعر تذكرة دخول المتحف للسائح الأجنبي بـ300 جنيه، وللطالب الأجنبي 150 جنيها، على أن يكون دخول الأطفال حتى 6 سنوات بالمجان، موضحا أن نظام الدفع لشراء التذاكر، ستكون باستخدام الكروت البنكية فقط، كما يوجد شباك للدفع الكاش للمصرين والعرب فقط، كما يحظر التصوير نهائيا داخل غرفة قناع توت عنخ آمون وقاعتي كنوز تانيس.