اعرف خطوات استخراج سجل تجاري.. «لو بتنفذ مشروع»

إقامة مشروع خاص حلم العديد من الأشخاص خاصة ممن لا يمتلكون وظائف حكومية أو تابعة للقطاع الخاص، وفي طريق تحقيق حلمهم لأقامة مشروع خاص بهم، يتطلب منهم إحضار بعض الأوراق الهامة منها استخراج سجل تجاري، إذ يعد شرطا أساسيا من أجل بدء مشروع جديد سواء كان ملعب أو ناد رياضي أو مصنع أو ورشة أو محل تجاري أو مصنع أو مزرعة وغيرها من الأفكار التي تهدف إلى الربح.

ولا يقتصر استخراج سجل تجاري على أصحاب المشاريع فقط، وإنما يحرص أصحاب العقارات والمحال التجارية الخاصة بالملابس والأثاث والأقمشة وغيرها، على استخراج سجل تجاري نظرا لأنه ينظم العملية بين البائع والمشتري، ويحمي الحقوق بين التجار والمستهلكين في مختلف المجالات عن طريق توثيقه في ملف خاص به موجود بوزارة التجارة والصناعة يحكم وينظم عملية البيع والشراء.

استخراج سجل تجاري

وفي السطور التالية، نعرض كيفية استخراج سجل تجاري وأبرز الخطوات التي يجب اتباعها للحصول عليه، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الأوراق المطلوبة لاستخراج سجل تجاري

وذكرت منصة مصر الرقمية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أبرز الأوراق المطلوبة لاستخراج سجل تجاري قبل البدء في أي مشروع خاص وهي كما يلي:

1- طلب استخراج سجل تجارى لدى الوحدة (مكتب السجل التجاري) التابع له محل إقامة الشخص المتقدم للحصول على السجل.

2- صورة من عقد الإيجار أو التمليك مدون عليه تاريخ محدد، ويجب أن يكون موثق من الشهر العقاري.

3- صورة البطاقه الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبي.

4- صورة البطاقة الشخصية /العائلية.

5- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأه وللشركاء إن وجدوا

6- صورة من عقد الشركة إن وجد.

7- شهادة المزاولة من الغرفه التجارية.

وتقدم أصول جميع المستندات المذكورة سابقا للموظف بمكتب السجل التجاري للإطلاع.

خطوات استخراج سجل تجاري من مصر

- يتقدم صاحب المنشأة أو المشروع بطلب الحصول على الخدمة باستخراج سجل تجاري إلى الموظف المختص.

- يبدأ موظف الاستقبال في مكتب السجل التجاري، بتسجيل بيانات صاحب المنشأة أو المتقدم لإقامة مشروع وتوجيهه إلى مندوب مصلحة السجل التجاري داخل الوحدة.

- على صاحب المنشأة أو المشروع البدء في ملء نموذج طلب إصدار السجل التجاري ويرفق به المستندات المطلوبة، والتي تم ذكرها أعلاه أبرزها صورة من عقد الإيجار والبطاقة الضريبية.

- بدوره يراجع مندوب مصلحة السجل التجاري الطلب والمستندات ويحدد موعدا لتسليم السجل التجاري لصاحب المنشأة.

- يتقدم الراغب في الحصول على السجل إلى مقر الوحدة القريبة من محل سكنه، بعد المدة التي حددها في الخطوة السابقة لاستلام السجل التجاري.

كيفية استخراج سجل تجاري «أون لاين»

- يمكن استخراج سجل تجاري عبر الإنترنت من خلال الدخول على منصة مصر الرقمية، وتقديم طلب استخراج سجل تجاري وكتابة البيانات المطلوبة والتي تشمل الاسم والسن والرقم القومي والعنوان والمشروع الخاص بك أو الوحدة أو المحل الذي تمتلكه.

- ملء بيانات النشاط التجاري وبيانات الاستلام والدفع.

- كتابة الرقم الضريبي الذي تم استخراجه من قبل.

- الضغط على أيقونة تقديم الطلب والانتظار في فترة أقصاها 7 أيام حتى يتم استخراج السجل التجاري.

كيفية استخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية

ويجب استخراج بطاقة ضريبية من أجل إنشاء سجل تجاري، عن طريق تقديم خطاب إلى مصلحة الضرائب إلى الغرفة التجارية، مصحوبا بصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المشروع.

- صورة من عقد الشركة إن وجد.

- صورة من عقد إيجار أو تمليك محل إقامة المشروع.

- صورة من إيصال كهرباء حديث لا تتجاوز مدته 3 أشهر فقط.

- تقديم طلب الحصول على شهادة ترخيص مزاولة المهنة مقابل رسوم رمزية.

- بعد استلام التاجر شهادة مزاولة المهنة، يملئ طلب فتح سجل تجاري.

رسوم استخراج سجل تجاري

رسوم السجل التجاري للأفراد يصل إلى نحو 40.5 جنيه، وللشركات برأس مال أقل من 10 آلاف جنيه مصري يبلغ نحو 84 جنيها، ورأس مال أكثر من 10 آلاف جنيه يصل إلى 109 جنيهات.

خطوات عليك اتباعها بعد استخراج سجل تجاري

بعد الانتهاء من استخراج البطاقة الضريبية، تقوم مصلحة الضرائب بإصدار خطاب موجه إلى الغرفة التجارية، يفيد بتقديم صاحب المشروع كافة الأوراق المطلوبة، وأنه قد حصل على رقم السجل الضريبي، حينها يتوجه التاجر إلى الغرفة التجارية للانتهاء من إجراءات مشروعه وتوثيقه.