«التموين»: تحويل 57 مكتب سجل تجاري إلى «نموذجية».. الخدمة في 15 دقيقة

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه جرى تطوير 57 مكتب سجل تجاري، بنسبة تحديث تصل إلى 53% من إجمالي شبكة مكاتب السجل على مستوى الجمهورية، وتحويلها الى مكاتب نموذجية لتأدية الخدمة في مدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة، ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل ليصل إجمالي المحدث والمطور والمنشأ حديثاً إلى 80%؜ من إجمالي شبكة مكاتب السجل بحلول عام 2024 .

افتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي في طنطا

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، و الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، صباح اليوم، مكتب السجل التجاري النموذجي دخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية اللوجيستية بمدينة طنطا، في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.

وتفقد وزير التموين ومحافظ الغربية، الخدمات المقدمة من مكتب السجل التجاري النموذجي المميز، من أجل الوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة آليات منظومة العمل، وأشادا بأداء الخدمات المقدمة داخل المكتب النموذجي، لافتا أنّ المكتب يقدم مجموعة خدمات للعملاء.

ربط السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية

وأشار «عشماوي»، إلى ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية، وتيسيراً على عملاء السجل التجاري.