«التموين»: تطوير 81 مكتب سجل تجاري لرفع خدمة المنشآت وأصحاب الأعمال

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها مستمرة في العمل على تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، موضحة أنها طورت 81 مكتب سجل تجاري ما بين مكاتب تم تطويرها بالفعل ومكاتب مستهدف استكمال تطويرها.

تطوير مكاتب السجل التجاري

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن تقرير إنجازاتها خلال التسع سنوات الماضية، أنه تم تطوير 49 مكتب سجل تجاري خلال المرحلة الأولى والثانية لمشروع تطوير مكاتب السجل التجاري، فضلا عن أنه جار تطوير 32 مكتب خلال المرحلة الثالثة لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشأت التجارية.

قاعدة بيانات موحدة

وأشارت وزارة التموين إلى أنه يجري ربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال عدة محاور تشمل على التالي:

** إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد.

** ربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة.

** الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري.

** تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.

العلامات التجارية

وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية، قالت وزارة التموين إنه تم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من «التين، زيت الزيتون، وعنب براني» كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.