الاتحاد المصري للتأمين يدعم تنمية أسواق الكربون لمكافحة تغير المناخ

استعرضت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين، مفهوم أرصدة الكربون وتعويضات الكربون، الذي أدى إلى ظهور سوق جديد من نوعه يسمى سوق الكربون والذي ظهر بموجب بروتوكول كيوتو في عام 1997 والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2005، وقدم البروتوكول 3 آليات لمساعدة البلدان في إيجاد السبل لتحقيق أهدافها، وتتمثل هذه الآليات في التالي: (آلية التنمية النظيفة، التنفيذ المشترك، آلية التجارة الدولية للانبعاثات).

زيادة الثقة في أسواق الكربون

وأظهرت النشرة، الفرق بين أسواق الكربون (الالتزام والطوعية) وما قامت به صناعة التأمين تجاه مخاطر الأسواق الطوعية وجاءت كالاتي، من حيث التخفيف من المخاطر المرتبطة بتداول أرصدة الكربون، تطوير مشاريع تعويضات الكربون، والعمل على زيادة الثقة في أسواق الكربون، الاستثمار في مشاريع إزالة الكربون طويلة الأجل كمستثمرين مؤسسيين وذلك مع موازنة التزاماتها على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الخاصة بخفض الكربون إلى الصفر.

مبادرات شركات التأمين الدولية

وقد تمّ عرض أيضًا المبادرات الحالية من قبل شركات تأمين دولية وأيضاً شركات وساطة التأمين، بالإضافة إلي الكيانات العالمية لتبادلات الكربون.

دور الدولة تجاه تنمية أسواق الكربون

وأظهرت النشرة، دور الدولة تجاه تنمية أسواق الكربون، وذلك من خلال إطلاق الدولة المصرية أول شركة لائتمان الكربون، مما يمهد الطريق لسوق ائتمان الكربون على مستوى الدولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

سوق الكربون الطوعية

وأنشأت البورصة المصرية تحت تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية سوق طوعي AFRICARBONEx منظم للكربون ويسمح للشركات والكيانات بتعويض انبعاثاتها المتبقية من خلال شراء وسحب أرصدة الكربون عالية الجودة من خلال مزاد منظم.

تحقيق التنمية المستدامة

وفي إطار جهود الاتحاد المصري للتأمين تم تحديد عدداً من الأدوات والمبادرات في استراتيجيته التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وقد اتخذ الاتحاد عدة خطوات في هذا الصدد، مثل التعاون مع الهيئة للرقابة المالية من خلال لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام، لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصري وإدارة حوار مجتمعي مع شركات التأمين للتوعية اللازمة بمعايير الاستدامة التي أصدرتها الهيئة.

مبادئ التأمين المستدام

ويأتي التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في مصر مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات.

3 ورش عمل بالمشاركة مع جهات دولية

عقد الاتحاد المصري للتأمين 3 ورش عمل بالمشاركة مع جهات دولية في مؤتمر الأمم المتحدة لقضايا المناخ COP27، وذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية الدور الذى يلعبه التأمين في مواجهة هذه القضايا وما يمكن أن يقدمه من حلول تجاه مخاطر تغير المناخ وتحقيق الشمول التأميني في المجتمع المصري.