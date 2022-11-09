خبراء عن منصة «أسواق الكربون الطوعية»: تحقق أهداف التنمية المستدامة

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، منصة «أسواق الكربون الطوعية» بمشاركة القطاع الخاص، في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، والتي عدد مزاياها خبراء البيئة، موضحين أن المنصة تأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية القومية لمواجهة التغيرات المناخية، والاتجاه إلى الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

وأكد الدكتور حمدي الغيطاني، عميد معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة بالمركز القومي للبحوث، أن منصة «أسواق الكربون الطوعية»، تسهم بشكل كبير في خلق بيئة نظيفة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، موضحًا أنها تشجع البصمة الكربونية للشركات حتى تكون كل منتجاتها صديقة للبيئة.

مصر تواكب العالم لمواجهة تغيرات المناخ

وقال «الغيطاني» لـ«الوطن»، إن المنصة تأتي في توقيت منطقي، والحكومة المصرية تبذل جهود «مشكورة» في سبيل مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر تواكب العالم بكل هذه الجهود: «نحن على أرض صلبة ومصر لديها موارد محلية وسياسات استراتيجية للمستقبل من أجل بيئة نظيفو ومستدامة».

وأضاف أن المنصة خطوة من خطوات تحقيق الاستراتيجية القومية لمواجهة تغير المناخ والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الآليات الخاصة بتفعيلها تتمثل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وإعادة تدوير المخلفات، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن البصمة الكربونية تسهم في تحويل الانبعاثات الناتجة من الشركات إلى مواد صديقة للبيئة: «يعني الشركات تخفف نسبة إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون والاستفادة منه في إنتاج مواد أو معادن صديقة للبيئة».

تحويل الانبعاثات إلى وقود أو مواد صديقة للبيئة

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى أبوخضرة، أستاذ العلوم الجيولوجية البيئية بجامعة بني سويف، أن المنصة تتواكب مع اتجاهات الدولة في مواجهة تغيرات المناخ، موضحًا لـ«الوطن»، أنها تدل على اهتمام الدولة بمشاركة القطاع الخاص في مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، فضلاً عن بعد المنصة في تحويل الانبعاثات إلى وقود أو مواد صديقة للبيئة.