«البورصة» تنظم برنامجًا تدريبيا للصحافيين حول أسواق الكربون والمشتقات

استأنفت ادارة البورصة المصرية أنشطتها التدريبية للصحافيين الاقتصاديين، حيث نظمت برنامجا تدريبيا مكثفا للصحفيين الاقتصاديين بهدف استعراض وشرح آليات ونماذج عمل أسواق الكربون وأسواق المشتقات والعقود المستقبلية، وخلال البرنامج - الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين التابعة لنقابة الصحفيين - تم استعراض نشأة المشتقات المالية وتعريفها وأهميتها وأنواع المتعاملين في هذا النوع من الأسواق بالإضافة إلى دورة عملية التداول والمقاصة والتسوية وآليات إدارة المخاطر وكذلك الإطار القانوني والتشريعي المنظم واللازم لإطلاق هذا السوق على الصعيد المحلي.

نشأة أسواق الكربون وأنواعها

كما تناول البرنامج التدريبي في الجزء الثاني استعراض نبذة تاريخية عن نشأة أسواق الكربون وأنواعها وكذلك اتجاهات هذا النوع من الأسواق خلال الفترة الحالية سواء من قيم تداولات أو حجم الإصدارات كما استعرض البرنامج التدريبي الأطراف المكونة لأسواق الكربون ودور كل طرف في عملية استصدار الشهادات أو تداولها بالإضافة إلى أهمية إطلاق سوق منظم لتداول شهادات الكربون على الصعيد الإفريقي.

زيادة كفاءة سوق المال الوطني

وخلال كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي كشف رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أن مشروعي سوق المشتقات وسوق الكربون من ضمن أولويات البورصة خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة كفاءة سوق المال الوطني وتنويع الخيارات الاستثمارية لمختلف انواع المستثمرين، ومن جهة أخرى أكد الدكاني أهمية هذا النوع من التدريب للصحفيين والإعلاميين نظرا لدورهم الهام كحلقة الاتصال الرئيسية بين أطراف السوق المختلفة.