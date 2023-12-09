جامعة المنوفية تحصد 9 ميداليات في «بارالمبياد الجامعات المصرية»

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عن حصاد الجامعة 9 ميداليات متنوعة منها 3 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و2 ميدالية برونزية في اللقاء الرياضي بارالمبياد الجامعات المصرية، الذي عُقد احتفالاً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار «نحن الحياة» بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية و بمشاركة 24 جامعة بإجمالي 600 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

رفع مستوى اللياقة البدنية لأصحاب الهمم

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن تنفيذ هذا اللقاء يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية في إطار المشروع القومي للياقة البدنية وحرص وزارة الشباب والرياضة علي رفع مستوى اللياقة البدنية للأشخاص أصحاب الهمم بالجامعات المصرية، ودمج كافة طلاب الجامعات بمختلف فئاتهم داخل المنظومة الرياضية، والعمل على استغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع تماشياً مع رؤية مصر 2030.

الطلاب الفائزين بجامعة المنوفية

وأضاف أن نتائج المسابقة أسفرت عن فوز الطالب أحمد طلعت عبد المعطي بكلية الإعلام بالمركز الثاني والميدالية الفضية في ميزان 49 كيلو، وفاز بالمركز الثاني والميدالية الفضية في ميزان 55 كيلو، والطالب محمود عبد الحليم عبد الرازق بكلية التجارة دراسات عليا في كورة الهدف طلبة، كما فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية فريق من كلية الإعلام ضم الطلاب محمد السيد عبد السلام وعبد العزيز أشرف ومحمد ياسر هنداوي وناجي أحمد بكر في ألعاب القوى طلبة وطالبات، وفازت الطالبة روضة محمد بسيوني بالمركز الأول دفع جُلة - كف بصري بكلية الآداب.

مسابقات بارالمبياد الجامعات المصرية

وقال «القاصد» إن المسابقة أسفرت أيضا عن فوز شيماء ناصر طلبة بالمركز الثاني دفع جُلة - حركي الطالبة بكلية التربية النوعية، وسلوى أحمد عبد الحليم المركز الثاني دفع جُلة - حركي الطالبة بكلية الاقتصاد المنزلي، ومؤمن عشماوي خضير المركز الثالث وثب طويل - حركي الطالب بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، وزياد أشرف أبو الفتوح المركز الأول رمي رمح - كف بصري بكلية الزراعة، والسيد الجعارة المركز الثالث رمي رمح - حركي بكلية الحقوق وتم توزيع الميداليات والهدايا التذكارية على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مختلف الألعاب.